Власти Чехии бьют тревогу. Уже осенью правительство страны может возглавить экс-премьер Андрей Бабиш – политик, который якобы «распространяет российскую пропаганду» и «престанет помогать Украине». Украине он и впрямь не поможет. Но боятся Бабиша по другой причине.

Следующее правительство Чехии будет угрозой для безопасности Европы, так как начнет «продвигать российские нарративы». Таково мнение нынешнего правительства, точнее, главы чешского МИД Яна Липавского. В интервью изданию Politico он справедливо указал на то, что при нынешней власти Прага является «одним из самых преданных союзников Украины», а вот лидер партии ANO Андрей Бабиш, который планирует еще раз возглавить правительство, - это совсем другое дело.

По мнению властей Чехии, он распространяет «российскую пропаганду», не любит Украину, скептичен к НАТО, в общем, прямая и явная угроза Западу.

К большому сожалению, Бабиша перехваливают: никакой он не пророссийский политик.

Будучи премьер-министром, Бабиш достиг, казалось бы, невероятного: на пару с байденовскими США Чехия открыла собой только что созданный официальный перечень «недружественных России государств». То есть была внесена в него раньше Польши, Прибалтики и даже Украины, хотя далеко не самое русофобское государство Восточной Европы, если ориентироваться на социологические опросы.

Наиболее русофобские названы выше, а самые русофильские – Болгария, Словакия и Венгрия. Чехия где-то между этими двумя группами: некоторая часть населения вполне лояльна к России и русским, у другой части – вполне прибалтийская агрессия, но нынешнее правительство состоит из «ястребов» новой холодной войны примерно полностью.

В то же самое время – это наиболее непопулярное у собственного населения правительство Евросоюза, если брать усредненный показатель антирейтингов за последние три годы. Вряд ли причина в русофобии Липавского и его шефа – премьер-министра Петра Фиалы, скорее, дело в том, что у этих людей скудно с созидательной деятельностью, грубо говоря, руки из другой точки туловища растут.

Участие в украинской авантюре погубило в Европе множество политических карьер, а из крупных фигур с февраля 2022 года устояли только Эммануэль Макрон и Урсула фон Ляйен.

С российской стороны тоном «а мы предупреждали» периодически злорадствуют, что рейтинг поддержки президента Франции опустился, допустим, до 30%, а у канцлера Германии, допустим, до 25%. Это, конечно, мало, но рейтинг Фиалы и Ко в самые лучшие дни едва переваливал за 20%. Их не любят, потому что не за что.

Осенью этим людям наверняка укажут на дверь: выборы пройдут в конце октября, а рейтинг партии Бабиша стабильно превышает 30%. Потенциальные партнеры для коалиции со столь же скептичным, как у партии ANO, отношением к Брюсселю и Киеву, в чешском парламенте наверняка найдутся. Так что придется Фиале и Липавскому власть отдавать. А им не хочется. Может быть, это для них просто опасно: о коррумпированности нынешнего правительства его критики пишут не реже, чем о его некомпетентности.

Поэтому Прага взывает о помощи. Понятно, что не к Трампу, поскольку он может рассматривать евроскептика и консерватора Бабиша как своего идеологического союзника. А кроме как у вашингтонского дедушки, поддержки можно попросить только в Брюсселе у Урсулы. Там дадут.

Politico: Кандидат в премьеры Чехии Бабиш представляет угрозу для ЕС

Если говорить по сути, у Еврокомиссии просят участия в репрессиях против Бабиша или, как минимум, согласовать такие репрессии. Это нормативный способ борьбы с инакомыслием в Европе для нынешнего состава ЕК – судить фаворита выборов, если он не любит Украину, Урсулу и НАТО.

Все видят, как это происходит в Румынии, где местного «бабиша» зовут Кэлин Джорджеску. Во Франции такая же роль у Марин Ле Пен. В Боснии и Герцеговине – у президента Республики Сербской Милорада Додика. Правда, Босния пока не в ЕС и не в НАТО, но Брюссель желает ее поглощения западным альянсом, для этого и преследует Додика.

Других популярных евроскептиков пока еще не судят, а только угрожают судом – ищут, копают, вынюхивают. Суд – это всего лишь вопрос времени.

Молдавии Урсула согласовала сколь угодно возмутительные репрессии против оппозиции. В Грузии, наоборот, благословила оппозицию на любые действия против властей, поскольку Тбилиси Брюссель больше не слушается. Похожая картина в Сербии и Венгрии. В нынешнем политическом сезоне евробюрократия и атлантисты играют жестко и ничуть не стесняются методов, которые еще 5-10 лет расценивались бы в ЕС как нарушения правил.

Лозунг текущей европятилетки – результат требует жертв.

Власти Чехии, полностью послушные Урсуле по всем пунктам программы (Россия, Украина, НАТО), явно надеются, что следующей жертвой станет Бабиш. Они используют каждый удобный повод (обычно это интервью крупным СМИ и встречи в рамках ЕС) чтобы издать вопль с призывом о помощи и – одновременно – в очередной раз представить Бабиша как чешскую разновидность премьера Венгрии Виктора Орбана (с которым Урсула намучалась, а потому особенно сильно его не любит).

Примечательны акценты: речь идет не о том, что вероятное возвращение Бабиша во власть несет угрозу чехам и Чехии. Беды сулят Евросоюзу, НАТО и Украине. Поэтому это не просто эмоциональное комментирование личных качество политического оппонента. Это воззвание к Урсуле, – дай, мол, нам меч, а не то хуже будет.

Хуже будет, в частности, Украине, поскольку при Фиале Прага взяла на себя особую миссию по снабжению ВСУ артиллерийскими снарядами. Это именно чешский проект, Фиала им гордится, хотя поводов для гордости не так много. Сначала ставилась цель давать Киеву по миллиону снарядов в год, потом по 800 тысяч, но вот уже который год более 500 тысяч программа не вытягивает, а украинцы регулярно жалуются на качество поставляемых боеприпасов.

Это, кстати, в том числе российская заслуга: чешской программе оказывается специализированное противодействие, например, через размещение собственных заказов в странах, где европейцы пытаются закупаться для нужд Киева. В случае возвращения премьера Бабиша хлопот в этом плане, возможно, будет чуть меньше, – его люди уже обещали программу закрыть. Но это, что называется, максимум хорошего из того, чего можно ждать от Бабиша.

Для Запада этот политик не так страшен, каким его оппоненты малюют. Бабиш, напомним, нашел повод поссориться с Россией буквально на ровном месте, обвинив ее в причастности к пожарам на чешских сладах для боеприпасов. В его версии сомневались многие чешские чиновники, включая профильных и президента страны Милоша Земана, с которым Бабиш до того находился в хороших личных и политических отношениях. Однако, вопреки всему, лидер ANO гнул антироссийскую линию и никакой критики на тот счет даже от союзников не хотел слышать.

Бабиш был столь упрям и категоричен, как будто пообещал кому-то быть таким – и обеспечить тем самым максимальный разрыв с Москвой. Видимо, договорился он тогда все-таки не с Урсулой, а с Вашингтоном, но в нынешнем сезоне на поддержку США европейцы не рассчитывают. Наоборот, удары по Джорджеску и Ле Пен - это удары по конфидентам Трампа в ЕС. В том же качестве Урсулу не устраивает и Бабиш, поэтому ему действительно грозит румынско-французский сценарий: как успешный бизнесмен со специфической репутацией он много где в ЕС наследил, а значит подставился.

Европейцы боятся признать, что преследованием своих консерваторов борются за влияние именно с Трампом, а не с Россией. Ведь Трамп разозлится еще больше, а бороться с Россией и объяснять необходимостью борьбы с Россией какие угодно гадости, – это для европейцев уже рефлекс, норма жизни.

В самой России к их рефлексам привыкли, но все же стоит расставить все точки над «и»: Бабиш не наш, не пророссийский. А чей он на самом деле –- хоть трамповский, хоть ничейный, России без разницы. Нам самим такого добра не надо.