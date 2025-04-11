Эрдоган высказался о поддержке Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара собирается продолжить поддержку Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время переговоров с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. По его словам, Турция продолжит поддерживать Сирию, а желающие увидеть эту страну в хаосе не получат такую возможность. Кроме того, Анкара также продолжит свои дипломатические усилия по отмене международных санкций в отношении Сирии.

«По словам президента Турции, необходимо активизировать усилия по оживлению торгово-экономического сотрудничества с Сирией, а также оценить шаги, которые будут предприняты в других областях. По его словам, Турция продолжит оказывать поддержку в рестабилизации Сирии, как она это делала до сих пор», — сообщили в канцелярии Эрдогана.

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