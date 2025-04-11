Уиткофф назвал Трампу самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сказал американскому главе Дональду Трампу, что самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине является признание суверенитета России над Луганской и Донецкой народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Уиткофф передал Трампу данное послание после встречи со спецпосланником президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне в начале апреля.

«По словам Уиткоффа, самый быстрый способ добиться прекращения огня на Украине — это поддержать стратегию, которая даст России право собственности на четыре восточноукраинских региона», — сообщили собеседники агентства.

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При этом другой спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог выступил против данной идеи. Он заявил, что Киев, хоть и готов обсудить «некоторые условия», связанные с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, никогда не согласится признать их российскими. Данная встреча завершилась тем, что американский глава так и не принял решения об изменении стратегии США по этому вопросу.