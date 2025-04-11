Планы НАТО по размещению своих войск в Одессе и Львове не будут реализованы, поскольку Россия этого не допустит. Красную линию РФ на Украине раскрыло издание InfoBRICS.

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Утверждается, что Запад проявляет серьезный интерес к Одессе и Львову, поскольку первый город является важным портом, влияющим на ситуацию в Черном море, а второй представляет собой своеобразные ворота с Украины в Европу.

По мнению журналиста Ахмеда Аделя, планы Запада в отношении этих двух населенных пунктов можно сравнить с интервенцией Антанты в годы Гражданской войны в России. Он также отметил, что стратегическая важность Одессы делает город «слишком важным, чтобы от него отказаться».

Зеленский озвучил свои «красные линии»

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны рассматривают возможность размещения военных контингентов в Одессе и Львове.