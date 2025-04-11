Орбан предрек разрушение Венгрии в случае вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз «разрушит» его страну. Об этом сообщает PolskieRadio со ссылкой на интервью Орбана государственному радио Kossuth.

По словам Орбана, Венгрия не может допустить вступления Украины в Евросоюз, поскольку это негативно скажется на интересах Будапешта. Как объяснил премьер, членство Украины в альянсе «подвергнет риску» экономические и агропромышленные достижения Венгрии, а граждане его страны столкнуться с множественными вызовами порядку и безопасности, «которые неизбежно будут сопровождать членство Киева в Евросоюзе».

«Мы убеждены, и я лично, что принятие Украины разрушит Венгрию. Некоторые венгерские партии видят Венгрию растворившейся в большом европейском государстве, где решения принимаются в Брюсселе, имперской штаб-квартире. Поэтому они поддерживают Украину и ее членство – потому что этого хочет Брюссель. Мы уверены, что должны противостоять», — заявил он.

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