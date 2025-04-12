В России оценили риски столкновения с Евросоюзом и НАТО

Военное столкновение России с Европейским союзом (ЕС) и НАТО маловероятно. Таким образом риски столкновения оценил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мне кажется, что пока это все-таки опасения. Сказать, что какое-то столкновение с Евросоюзом — даже не с НАТО, потому что американцы явно не настроены вступать в военную конфронтацию, — никаких признаков этого нет», — заявил он.

По мнению Ульянова, вступать в столкновение с Москвой Евросоюзу «совсем не с руки», поскольку у него нет ни возможностей, ни политической воли.

ЕС и НАТО усилят военное сотрудничество из-за конфликта на Украине

Ранее Ульянов заявил, что жителям Европы следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о якобы существующей российской угрозе от руководства Евросоюза. Он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что руководство ЕС составило новый план по распространению русофобских нарративов.