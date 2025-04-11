В Киеве захотели провести новое заседание в формате «Рамштайн» на Украине

Следующее заседание в формате «Рамштайн» может состояться на территории Украины.

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Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает издание «Укринформ» в Telegram.

«Буду предлагать провести встречу на Украине, чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать на Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны и привлечь наш ОПК (оборонно-промышленный комплекс — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил Умеров.

Министр обороны Украины также рассказал, что в рамках последней встречи с партнерами в формате «Рамштайн» Киев обсудил возможность привлечения украинских предприятий к выпуску средств противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее Умеров анонсировал запуск Украиной еще одной военной коалиции с западными странами. Ею станет коалиция радиоэлектронной борьбы (РЭБ).