Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому сорвать перемирие, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.

Парламентарий добавил, что ради этого Киев отправляет в Вашингтон «третьесортных переговорщиков».

«Никаких других ходов у него (Зеленского. — NEWS.ru) нет. Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком надеются только на Ричарда Мура — якобы тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней», — заключил Дубинский.

Ранее депутат Госдумы Андрей Красов заявил, что президенту США Дональду Трампу пока рано примерять головной убор главного миротворца. Парламентарий обратил внимание, что глава Белого дома не достиг значимых успехов в урегулировании конфликта на Украине. Он указал, что Москва, следуя соглашению, с 18 марта соблюдает обязательства не атаковать критические объекты энергетики, тогда как Киев продолжает удары, в том числе по социальным объектам.

Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия прежде всего должна обеспечить свои интересы при решении украинского конфликта. По его словам, это необходимо из-за «неподконтрольности киевского режима», который часто меняет свои планы.