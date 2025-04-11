В Белом доме назвали цель визита Уиткоффа в РФ

Вашингтон считает визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию и его встречу с лидером РФ Владимиром Путиным еще одним шагом к прекращению огня и окончательному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

Она подтвердила, что Уиткофф «находится в России для прямых контактов с Кремлем и Путиным».

«Это еще один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между РФ и Украиной», — добавила Ливитт.

В Кремле оценили возможность разговора Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом

По ее словам, в Белом доме считают, что имеют «рычаги влияния на переговорах по сделке о мире и намерены их использовать». Говоря об урегулировании на Украине, Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп «настроен довести дело до конца».