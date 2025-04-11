"Маленький засранец": Зеленского поставили на место после наглой просьбы
Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на требование Владимира Зеленского обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО.
Ранее украинский лидер призвал «партнеров» передать ей системы Patriot, которые на данный момент не используются.
Ирландский журналист Чей Боуз призвал никогда не давать денег наркоману, а экс-разведчик ВС США Скотт Риттер дополнил просьбой никогда не давать оружия убийце.
Пользователь Aussie Devil назвал Зеленского «маленький засранец».
Зеленский обратился к союзникам с просьбой
Patricia Cooke заявила, что он проиграл, призвав сдаваться.
Ранее Зеленский заявил, что военный конфликт на Украине должен закончиться за столом переговоров.