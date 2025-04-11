Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на требование Владимира Зеленского обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО.

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Ранее украинский лидер призвал «партнеров» передать ей системы Patriot, которые на данный момент не используются.

Ирландский журналист Чей Боуз призвал никогда не давать денег наркоману, а экс-разведчик ВС США Скотт Риттер дополнил просьбой никогда не давать оружия убийце.

Пользователь Aussie Devil назвал Зеленского «маленький засранец».

Зеленский обратился к союзникам с просьбой

Patricia Cooke заявила, что он проиграл, призвав сдаваться.

Ранее Зеленский заявил, что военный конфликт на Украине должен закончиться за столом переговоров.