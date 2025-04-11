В Белом доме раскрыли детали предстоящих переговоров США и Ирана

Переговоры США и Ирана в Омане 12 апреля будут прямыми, их цель — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

«Основная цель (президента США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») заключается в том, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия. Президент верит в дипломатию и прямые переговоры в одном помещении для того, чтобы достичь этой цели», — сказала она.

12 апреля в Омане должен состояться первый раунд консультаций между делегациями Ирана и США. Основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф. По заявлениям иранской стороны, переговоры будут проходить не напрямую, а при посредничестве Маската. При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что предстоящее мероприятие можно охарактеризовать не как переговоры, а как встречу.

Посол Ирана в РФ: Тегеран ведет непрямые переговоры с Вашингтоном

До этого сообщалось, что Иран рассматривает возможность заключить временную ядерную сделку с США до финального соглашения.