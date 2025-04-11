За последние несколько месяцев в Германии произошел ряд нападений на автомобили и салоны Tesla. Об этом сообщает Spiegel.

Как сообщает источник, опрос 16 земельных управлений уголовной полиции в Германии показал, что с сентября 2024 года в одной только Саксонии произошло 16 подобных нападений. Всего же об актах вандализма в отношении Tesla сообщили в Тюрингии, Мекленбурге-Передней Померании, Гамбурге, Бохуме, Эссене и Шлезвиг-Гольштейне. При этом, информации от некоторых земельных управлений еще нет, поэтому в реальности таких случаев может быть даже больше.

«За последние месяцы, очевидно, произошло несколько актов насилия и предположительно политически мотивированных атак на автомобили и филиалы Tesla. Речь идет как о порче имущества, так и о поджогах», — сообщает издание.

Ранее подобная ситуация была зафиксирована в США — только в марте 2025 года в там было произошло десять актов вандализма в отношении электромобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla.