В обновленной редакции проекта соглашения между США и Украиной, касающегося сотрудничества в сфере минеральных ресурсов, отсутствуют какие-либо упоминания о гарантиях безопасности для Киева.

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Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

«Теперь требования, которые Киев ранее успешно устранил, – что Вашингтон сохранил бы контроль над фондом (восстановления Украины – ред.), а Украина вернула бы прошлую помощь США, – снова всплыли в последнем предложении. Гарантии безопасности также исчезли», – сказано в публикации.

Ольга Стефанишина, занимающая пост вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также министра юстиции, подтвердила, что 12 апреля в США планируются консультации, в ходе которых стороны обсудят положения потенциального соглашения.

Ранее подписание контракта по поставкам редкоземельных металлов было сорвано в феврале, во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Как отмечают источники, во время переговоров между украинской делегацией и американской стороной возникли острые разногласия.

Соглашение США и Украины по ресурсам предполагает добычу ископаемых в Крыму

Президент США выразил недовольство поведением украинского лидера, сочтя его отношение неуважительным. Вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, охарактеризовал Зеленского как «неблагодарного агитатора за демократов». По завершении напряженного разговора главу киевского режима, по данным СМИ, попросили покинуть Белый дом.