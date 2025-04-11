Делегация Украины прибыла в Вашингтон для переговоров по сделке с США

Украинская делегация прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров по минеральной сделке. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что данные переговоры станут первой личной встречей делегаций стран с тех пор, как Белый дом представил пересмотренный проект соглашения.

«Переговоры в Вашингтоне, как ожидается, начнутся в пятницу и продлятся два дня. Они будут носить в основном технический характер и не предполагают участия высших должностных лиц», — говорится в тексте.

По данным NYT, украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики страны Тарас Качка. Также в нее входят представители Минюста.

Напомним, что соглашение о редкоземельных металлах должно было быть подписано еще 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Белый дом. Однако сделка была сорвана из-за перепалки между ним и президентом США Дональдом Трампом.