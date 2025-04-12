Спецпосланник Трампа оценил запасы ископаемых на Украине словами «никто не знает»

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью The Times оценил запасы полезных ископаемых на территории республики. По его словам, в Белом доме никто не знает их количество и ценность.

«У администрации Трампа было понимание того, что никто не знает, какие типы минералов доступны на Украине или их ценность», — отметил генерал.

Он добавил, что в последний раз геологическая разведка производилась еще в период Советского Союза.

Спецпосланник Трампа заявил об искажении его слов о разделе Украины

Келлог также сообщил, что американские чиновники в ближайшие дни будут работать над сложными вопросами в соглашении с Киевом по ископаемым. Они попытаются превратить бизнес-сделку в дипломатические договоренности. Окончательное решение по поводу доступа США к недрам примет Верховная Рада, уточнил спецпосланник.

28 марта стало известно, что Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который «нарушает все красные линии Киева».

11 апреля украинская делегация начала новые обсуждения по минералам в Вашингтоне. Как отмечает Reuters, атмосфера на переговорах была «антагонистичная».