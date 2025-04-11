Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине
Конфликт на Украине должен завершиться переговорами.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании в формате «Рамштайн», передает Telegram-канал «Политика Страны».
«Это должно закончиться за столом переговоров», — подчеркнул украинский лидер.
Зеленский обратился к союзникам с просьбой
Ранее Зеленский анонсировал новую встречу представителей Киева и Вашингтона по украинскому конфликту. По его словам, она может состояться на следующей неделе.