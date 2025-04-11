Освобожденных в Тунисе россиян отправили домой без денег и телефонов

Родственник одного из освобожденных в Тунисе россиян рассказал о том, что граждане РФ летят домой без телефонов, денег и теплых вещей. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что группу из одиннадцати россиян задержали в ноябре прошлого года в Тунисе по подозрению в террористической деятельности. 11 апреля российское посольство заявило об освобождении граждан РФ — их отправили домой на воздушном транспорте.

Как заявил брат одного из освобожденных, местные власти не вернули россиянам телефоны и деньги, а также не выдали теплые вещи.

«Что известно мне на этот момент, так только то, что ребята действительно вылетели из Туниса. Из вещей при себе только то, в чем они были одеты в тюрьме. Без теплых вещей, без телефонов, без денег», — заявил он.

Собеседник агентства также добавил, что россиян привезли в аэропорт Туниса, после чего всех посадили на разные самолеты до России.

11 ноября 2024 года группа россиян была задержана в приграничной зоне в районе Хайдра. Их заподозрили в причастности к террористической деятельности, но обвинения так и не были выдвинуты. Позже расследование доказало их невиновность.