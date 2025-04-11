Зеленский обратился к союзникам с просьбой

Президент Украины Владимир Зеленский посетил свой родной город Кривой Рог в Днепропетровской области и попросил союзников передать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня я обращаюсь к вам из Кривого Рога. (...) Призвал участников заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит сегодня, сосредоточить внимание прежде всего на ПВО для Украины. Нам действительно это нужно», — написал он.

Украинский лидер подчеркнул, что у союзников Киева есть десять систем Patriot. Он также заявил, что Украина нуждается в политических решениях со стороны партнеров.

Зеленский потребовал выдать Украине новые системы ПВО

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не может передать Украине дополнительную систему Patriot. По его словам, Германия ждет поставок от Raytheon и сама получит системы противовоздушной обороны только в 2027 году.