Госрасходы США с инаугурации Трампа выросли на 154 миллиарда долларов

Государственные расходы США с момента инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января выросли на 154 миллиарда долларов, несмотря на усилия Департамента госэффективности (DOGE) Илона Маска. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В WSJ указывают, что деятельность DOGE, в рамках которой было уволено около 25 тысяч госслужащих и закрыто несколько крупных федеральных программ, пока не приносит ожидаемого результата. В частности, оказалась провальной попытка сэкономить государственные средства на ликвидации Агентства США по международному развитию, поскольку Верховный суд США постановил исполнить все ранее заключенные контракты.

Таким образом за период с 20 января по сегодняшний день DOGE удалось сократить расходы лишь на чуть более чем четыре миллиарда долларов. Кроме того, согласно расчетам WSJ, госрасходы с инаугурации Трампа наоборот выросли на 154 миллиарда долларов. Эти средства идут на поддержание программ социального страхования, общественной системы здравоохранения, фонда оплаты труда госслужащим, увеличение количества получателей выплат и обслуживание госдолга.