Нидерланды обеспечат Украину ПВО на 150 миллионов евро

Нидерланды дадут Украине 150 миллионов евро на обеспечение страны системами противовоздушной обороны (ПВО) I-Hawk.

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Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава голландского Минобороны Рубен Брекелманс.

«Я сейчас объявляю о выделении 150 миллионов евро на противовоздушную оборону», — написал глава оборонного ведомства.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что немецкая сторона не может передать Украине дополнительную систему ПВО Patriot.