Хаменеи разрешил прямые переговоры с США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи смягчил позицию и разрешил прямые переговоры с США в случае успешного диалога через посредников. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в марте президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с главами судебной власти и парламента провели с Хаменеи совещание по вопросу переговоров с США. На встрече чиновники заявили об угрозе конфликта с Соединенными Штатами и Израилем и неизбежности ударов по основным ядерным объектам республики в случае отказа от контактов.

«В конце многочасовой беседы верховный лидер смягчился. Он дал свое разрешение на переговоры, сначала непрямые, через посредника, а затем, если все пойдет хорошо, на прямые контакты между представителями США и Ирана», — сообщили источники NYT.

Ранее Хаменеи в письме к президенту США Дональду Трампу отказался вести прямые переговоры с Вашингтоном о ядерной программе Тегерана. При этом позже американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Тегеран проведут встречу 12 апреля.