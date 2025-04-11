Эксперт оценил вероятность создания экономического альянса Китая и Европы

Экономист Олег Сухарев в разговоре с Рамблером прокомментировал призыв председателя КНР Си Цзиньпинаа к Европе совместно противостоять пошлинам президента США Дональда Трампа и оценил вероятность создания соответствующего альянса.

Ранее Си Цзиньпин предложил Евросоюзу вместе противостоять США. Китайский лидер резко высказался о новой таможенно-тарифной политике Соединенных Штатов, предупредив, что в торговых войнах не бывает победителей, а идти против всего мира означает изолировать себя. Он призвал Европу объединиться в этих условиях для защиты своих интересов, чтобы «выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду».

На мой взгляд, это очень странное заявление Си Цзиньпина. Дело в том, что у Китая с социалистическим миром – с Европой и с США – накопилось очень много идеологических, фундаментальных противоречий, в том числе и противоречий в экономике. Кроме того, Си Цзиньпин, как дальновидный политик, владеющий стратегической информацией, не может не понимать, что договороспособность европейских политиков крайне невысока. Об этом свидетельствует и неадекватное поведение Европы в вопросе урегулирования украинского конфликта. Если они и пойдут на какой-то альянс, тем более на альянс с Китаем, то они все равно поставят перед собой цель перехитрить, обмануть Пекин. Но они могут заключить с Китаем какой-то временный альянс, лишь бы насолить Трампу. То есть тут идет речь о конфликте двух капиталистических элит – гнилой европейской элиты и в общем-то такой же гнилой, но более-менее отстаивающей интересы Америки, трамповской элиты. Поэтому заявление Си Цзиньпина мне не представляется дальновидным. Альянс Европы и Китая не может быть прочным и долговечным, он не может привести к серьезному противоборству с Трампом в части пошлин. Олег Сухарев Доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН

Эксперт предположил, что заявление председателя КНР было продиктовано его политическими интересами.

«Он хочет взбодрить Европу в борьбе с Трампом в вопросе пошлин. Китаю это просто выгодно. Полагаю, в глубине души Си Цзиньпин понимает, что здорового и прочного альянса у КНР и Европы не будет и быть не может. При этом обозленная вводом трамповских пошлин Европа, по крайней мере, может включится в противоборство КНР с США», - отметил эксперт.

Сухарев напомнил о недавнем заявлении Трампа, который сказал, что некоторые страны начали «целовать его зад», пытаясь заключить сделку с Америкой после введения ею масштабных пошлин.

«То есть Трамп рад тому, что он всех испугал своими пошлинами. Никто не хочет повторения Великой депрессии, которая началась в 1929 году также из-за пошлин. И это желание стран избежать торговой войны и серьезных потерь понятно. При этом Трамп, скорее всего, просчитал подобную реакцию. Его заявление подтверждает слова нашего президента о том, что европейские элиты будут «помахивать хвостиком» перед Трампом. Именно это и нужно президенту США. Возможно, в глубине души он и не хотел начала торговой войны, ведь она подразумевает серьезные последствия – инфляцию, безработицу и рецессию», - сказал он.

Эксперт сравнил экономическое противостояние США с различными странами с ситуацией, когда два самолета в бою идут на таран друг друга.

«Но когда один летчик, испугавшись, начинает чуть-чуть вилять, то второй пилот прошивает его самолет очередью. При этом если они доводят дело до столкновения, то, понятное дело, погибают оба. Тут редко кому удавалось спастись при помощи парашюта. И Трамп использует тот же прием - он объявляет фронтальные претензии и пошлины. Но против Китая они не действуют, Китай – это великая держава, которая не будет вставать в очередь к Трампу. Она задолго до его прихода к власти начала наносить ущерб США. Так что Китай не так прост. Думаю, заявление Си Цзиньпина – это политический зондаж. Он хочет обозначить свои намерения, показать, что Китай просто так не сдастся. И Пекин уже ответил США своими пошлинами. А Трамп тут тоже не остановится. Его задача – вернуть лидерство США по многим позициям. Так что мы видим только начало их борьбы», - сказал Сухарев.

Европа не пойдет на заключение серьезных контрактов с Пекином, считает эксперт.

«Китай – это конкурент Европы, это коммунистическая держава, которую европейцы считают авторитарной. Полагаю, в «войне пошлин» будет сохраняться автономность сторон. При этом некоторые страны частично подстроятся под Трампа, Израиль уже задал этому тон [ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом пообещал устранить действующие импортные пошлины]. Так что сейчас сложилась ситуация высокой неопределенности, в которой различные заявления еще ничего не означают. Они будут быстро и часто меняться. Это Трампу и нужно, он делает на это ставку, ему нужна неопределенность, только в такой ситуации он может всех обыграть. А пошлины – это один из инструментов его серьезной геополитической игры», - заключил эксперт.

Ранее Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.