Си Цзиньпин сделал Европе неожиданное предложение

Китайская Народная Республика и Европейский союз должны объединиться в противостоянии одностороннему запугиванию со стороны Соединенных Штатов, чтобы отстоять не только свои интересы, но и международные правила, сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером Педро Санчесом в Пекине. Заявление транслировало Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что в торговых войнах не может быть победителей.

«Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду. Идти против всего мира — означает изолировать себя», — заявил глава КНР.

Си Цзиньпин указал на то, что Китай никогда не надеялся на чью-либо милость и не боялся безосновательного давления. Вне зависимости от перемен во внешней обстановке, Китайская Народная Республика по-прежнему будет вести уверенную и решительную политику, сосредоточившись на внутренних делах, резюмировал он.

Си Цзиньпин выступил с заявлением о тарифных войнах

Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил, что Соединенные Штаты установят минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10 процентов. Для некоторых государств были установлены индивидуальные тарифы. Для Китая пошлины составили 34 процента. КНР ответила тем, что обложила дополнительными пошлинами в 34 процента американские товары.

Трамп заявил, что временно понизит пошлины для некоторых стран, которые заинтересованы в переговорах, до 10 процентов, и продолжит повышать их для Китая.