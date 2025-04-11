Эрдоган оценил отношения России и Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил отношения своей страны и России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своей речи на открытии Дипломатического форума в Анталье Эрдоган заявил, что отношения между Россией и Турцией развиваются. При этом он также подчеркнул, что турецкая сторона нацелена на их дальнейшее развитие.

«Наши отношения с Россией развиваются. Мы нацелены на продвижение отношений», — заявил он.

Эрдоган рассказал о контактах с Путиным и Трампом

Ранее Эрдоган заявил о контактах с руководством России и США по ситуации в Сирии.