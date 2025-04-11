Литва может выйти из Оттавской конвенции о минах

Президент Литвы Гитанас Науседа внес в Сейм предложение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает Sputnik.

Отмечается, что соответствующий указ Науседа подписал 11 апреля. В нем глава Литвы предлагает парламентариям рассмотреть инициативу о денонсации Оттавской конвенции «в срочном порядке». В случае, если Сейм одобрит предложение, Литва сможет приобретать, производить, накапливать, применять и передавать противопехотные мины.

Ранее правительство страны одобрило инициативу Минобороны о выходе из Оттавской конвенции. В ведомстве считают, что денонсация этого документа усилит сдерживание РФ и позволит Литве применять меры контрмобильности на поле боя, чтобы «повысит уверенность» военнослужащих армии республики.

Напомним, что Оттавская конвенция была подписана в 1997 году и вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились 163 страны.