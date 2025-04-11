Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук допустил, что число депутатов может сократиться в 1,5 раза. Заявление политика приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

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Состав украинского парламента, по словам спикера, могут сократить с 450 до 300 нардепов. Причиной этого станет уменьшение населения страны.

Стефанчук отметил, что раньше население Украины было 52 миллиона человек, и 450 депутатов было нормальным. Сейчас же, когда население значительно уменьшилось, эти цифры стоит пересмотреть, добавил он. Оптимальным, по его мнению, было бы 300 представителей в парламенте.

Также спикер Рады заявил, что военное положение на Украине и мобилизация, скорее всего, будут продлены после 8 мая, так как конфликт не завершился.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что главными поджигателями конфликта на Украине остаются европейские страны.