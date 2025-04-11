На Украине начали готовиться к будущим выборам

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине уже началась подготовка к будущим выборам, но пока она находится на «самой ранней стадии». Об этом сообщает Reuters.

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По словам Стефанчука, украинские законодатели «почти наверняка» снова продлят военное положение, срок действия которого истекает 9 мая. Для продления военного положения в стране требуется одобрение парламента каждые 90 дней.

Как отмечает Reuters, такое решение в Киеве планируют принять, несмотря на то, что США и Россия оказывают давление на Киев, требуя провести выборы. Стефанчук заявил о «практической и юридической невозможности проведения свободных и справедливых выборов» в стране во время действия военного положения.

Спикер Рады заявил, что даже после завершения конфликта восстановление Украины в степени, достаточной для «надлежащего» проведения выборов станет огромной проблемой. По словам Стефанчука, для этого потребуется создать «структуру с нуля», включая новый закон, определяющий сроки, правила и процедуры выборов.

Стефанчук указал, что законодатели, должностные лица избирательных комиссий и другие эксперты уже занимаются этими вопросами, но пока не приступили к разработке законопроекта. Также пока не принято решение о последовательности следующих местных, парламентских и президентских выборов.

«Даже с теоретической точки зрения нереально проводить все выборы одновременно», - подчеркнул спикер Рады.

Парламентские и президентские выборы в последний раз проводились на Украине в 2019 году. До конфликта проведение выборов обходилось стране примерно в сто миллионов долларов, теперь этот процесс будет стоить гораздо дороже, подчеркивает Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Владимира Зеленского составляет всего четыре процента. Трамп намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США. Зеленский называл слова Трампа о своем рейтинге дезинформацией.

Назван возможный срок проведения выборов на Украине

При этом лидером рейтинга доверия украинцев несколько раз становился экс-глава ВСУ, украинский посол в Британии Валерий Залужный - о полном или относительном доверии к нему заявляли 72 процента жителей страны.

Украинские СМИ писали, что власти начали готовиться к проведению президентских и парламентских выборов в 2025 году, хотя официальные решения об этом не принимались. Сначала сообщалось, что выборы президента Украины могут быть проведены в мае, позже появилась информация о выборах осенью.

Источники в окружении Зеленского заявляли журналистам, что он уже принял решение баллотироваться на второй срок. Его команда считает, что у него остаются шансы одержать победу. Но произойти это может при одном условии - если не будет баллотироваться Залужный.