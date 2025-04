Пока вы не уснули: Си Цзиньпин о тарифных войнах и требование Трампа о перемирии

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Си Цзиньпин выступил с заявлением о тарифных войнах

© EPA/TACC

Глава Китая Си Цзиньпин прокомментировал пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, словами, что в «тарифных войнах не бывает победителей». Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечает газета, ожидается, что Си попытается заручиться поддержкой в Юго-Восточной Азии после введения пошлин, посетив Вьетнам, Камбоджу и Малайзию в конце апреля. Тарифы Трампа Си прокомментировал 11 апреля в ходе встречи с премьером Испании Педро Санчесом, прибывшим в Китай с официальным визитом.

Уиткофф привез в Россию требование Трампа о перемирии

Американский новостной веб-сайт Axios сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибывший сегодня в Санкт-Петербург, мог привезти требование Дональда Трампа по срокам перемирия.

Портал ссылается на неназванный источник, знакомый с ситуацией, который сказал, что Трамп требует от России прекращения огня на Украине к концу апреля. Если перемирие не будет достигнуто в этот срок, то Трамп "может ввести дополнительные санкции против России".

В Эстонии задержали следовавший в Россию танкер

Власти Эстонии 11 апреля задержали нефтяной танкер Kiwala, направлявшийся в Россию. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на главу эстонского МВД Игоря Таро.

По словам Таро, решение о задержании танкера было принято «на основании оценки рисков», а перед задержанием за судном длительное время велось наблюдение. Эстонский министр утверждает, что танкер ранее попадал под санкции.

Путин сделал громкое заявление о российских беспилотниках

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый беспилотный летательный аппарат необходимо интегрировать в единый разведывательный комплекс, сообщает корреспондент ТАСС с совещания по развитию Военно-морского флота.

Названа причина авиакатастрофы у Нью-Йорка

© Zuma/TACC

Повреждение хвостовой балки несущим винтом могло стать причиной крушения вертолёта в реку Гудзон, в результате чего погибли шесть человек.

«Возможно, несущий винт вертолета задел хвостовую балку, разломив ее и приведя к свободному падению кабины», — сообщает Associated Press со ссылкой на юриста в области авиации и бывшего пилота вертолета Джастина Грина.

Мизулину проверят на вымогательство из-за обвинений бывшей жены Паши Техника

Главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину проверят на предмет противоправных действий из-за обвинений бывшей жены Паши Техника. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

В Госдуме допускают, что ее вопросы к рэперу были решены неформально. С такой инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер парламента Владислав Даванков.

Китай установил новый размер пошлин на товары из США

Власти Китая с 12 апреля увеличат доппошлины на американские товары с 84% до более высокой ставки.

«Китай повышает дополнительные пошлины до 125% на импортируемую из США продукцию», — пишет «Синьхуа».

ЦБ отреагировал на сообщения о «жестких лимитах» на снятие наличных

Банк России заявил, что информация о введении ограничения на снятие наличных в банкоматах в размере более 50 тысяч рублей в день с 1 сентября 2025 года не соответствует действительности. Заявление сделано в Telegram-канале регулятора.

ЦБ назвал сообщения «очередным мифом». Он отметил, что с начала апреля 2025 года в стране приняли закон (№ 41-ФЗ), обязывающий кредитные организации проводить мероприятия по борьбе с мошенничеством при выдаче наличных денег через банкоматы. Эти положения закона начнут действовать с 1 сентября этого же года.

«Нас держат за идиотов». Европейские фанаты в ярости из-за скандала с Овечкиным

Пока лучший снайпер в истории НХЛ принимал поздравления на арене «Вашингтона», получал золотую клюшку, участвовал в победе над «Каролиной», до нас добрался скандал из Европы. Всё из-за разлетевшегося по миру обращения Александр Овечкина к соотечественникам: «Русские, мы сделали это!» («(Russians, we did it! – Прим. «Совспорта»).

Hyundai зарегистрировала в России свой новый флагманский кроссовер

© Hyundai

Мировая премьера электрического Ioniq 9 состоялась в ноябре 2025 года.

Ведущий корейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году, подал заявку в Роспатент. Патент оформлен на новейший электрокар Ioniq 9.

