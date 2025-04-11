В Раде раскрыли условие для проведения выборов на Украине

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал условие проведения выборов на Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

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По словам парламентария, после завершения военного положения проведение выборов на Украине потребует принятия отдельного закона, поскольку в конституции страны соответствующие положения отсутствуют.

Стефанчук отметил, что на Украине есть очередные и внеочередные выборы, а это будут посточередные, поэтому для их проведения потребуется отдельный законодательный акт.

Депутаты предпринимают подготовительные действия для создания такого законопроекта, добавил политик.

Также спикер Рады допустил, что число депутатов может сократиться в 1,5 раза.