В Раде раскрыли условие для проведения выборов на Украине
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал условие проведения выборов на Украине. Об этом сообщает «Укринформ».
По словам парламентария, после завершения военного положения проведение выборов на Украине потребует принятия отдельного закона, поскольку в конституции страны соответствующие положения отсутствуют.
Стефанчук отметил, что на Украине есть очередные и внеочередные выборы, а это будут посточередные, поэтому для их проведения потребуется отдельный законодательный акт.
Депутаты предпринимают подготовительные действия для создания такого законопроекта, добавил политик.
Также спикер Рады допустил, что число депутатов может сократиться в 1,5 раза.