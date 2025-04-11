Пингвина в картонной коробке обвинили в крушении вертолета в ЮАР

Пингвин в картонной коробке поспособствовал крушению вертолета в ЮАР. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствует отчет управления гражданской авиации.

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Инцидент произошел 19 января. Вертолет Robinson R44 Raven II должен был провести аэрофотосъемку юго-восточного побережья страны. Один из пассажиров взял с собой на борт коробку с пингвином — она «соскользнула и попала на рычаг управления» воздушного судна, когда оно находилось на высоте 15 метров.

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В результате вертолет накренился, лопасти винта ударились о землю, что и привело к крушению.

Эксперты пришли к выводу, что пилот не следовал правилам провоза груза. В инциденте никто не пострадал. При этом по какой причине пассажир взял с собой животное — неизвестно.