Китайские власти считают небольшой уступкой частичную отмену повышенных пошлин президента США Дональда Трампа в отношении товаров из КНР.

Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

"Следует отметить, что это небольшой шаг Соединенных Штатов, нацеленный на корректировку ошибочных мер по введению односторонних взаимных тарифов", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства в связи с освобождением от американских тарифов некоторых видов китайской продукции.

Как уточняется, пошлины лидера США нарушают основополагающие законы рынка, пренебрегают сотрудничеством, существующим спросом и предложением. Кроме того, эти тарифы "не только не решили ни одной из проблем Соединенных Штатов, но и серьезно подорвали международный торгово-экономический порядок", стали препятствием для производственной и коммерческой деятельности компаний, нанесли урон потребителям.

"Китай занимает последовательную позицию по поводу торгово-экономических отношений КНР и США, - подчеркивается в сообщении. - В торговой войне нет победителей, у протекционизма нет выхода. <...> Мы призываем американскую сторону прислушаться к рациональным мнениям в международном сообществе и в Соединенных Штатах, сделать большой шаг вперед для исправления допущенных ошибок, полностью отказаться от неверной практики по взиманию так называемых взаимных тарифов, вернуться на правильный путь по устранению разногласий путем взаимоуважения и равноправного диалога".

2 апреля Трамп развязал масштабную торговую войну, объявив о введении дополнительных пошлин на товары из 185 стран и регионов. В отношении Китая ставка составила 125%. С 12 апреля Пекин применил к американской продукции симметричные меры. Ранее Белый дом скорректировал свое решение, отменив тарифы на китайские смартфоны, компьютеры, оборудование для производства полупроводников и интегральных схем.