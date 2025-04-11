СМИ: Россия планирует наступление на новый регион Украины ради переговоров

Ситуация на фронте в районе Покровска вызывает обеспокоенность у украинских военных: по их словам, российские силы проявляют повышенную активность в этом направлении, пишут западные СМИ.

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«В сообщениях украинских солдат в социальных сетях за последние несколько дней описываются опасения возможного окружения в одном месте и прорыва линии обороны в другом», – передает CNN.

При этом, как считают бойцы, основным направлением удара может стать не сам город, который хорошо укреплен, а территория западнее – в сторону Днепропетровской области, находящейся всего в шести километрах.

Аналитики предполагают, что возможный заход российских войск на территорию Днепропетровщины может использоваться Москвой как стратегический аргумент на будущих переговорах. Если это произойдет, это станет первым случаем с начала конфликта, когда армия РФ предпримет наступление на новый регион Украины.

Один из украинских командиров рассказал журналистам, что с наступлением тепла следует ожидать более активного применения российской бронетехники. Пока же, по его словам, атаки осуществляются в основном малыми пехотными группами.

CNN обращает внимание на то, что, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, российские войска не добиваются значительных территориальных захватов. Однако аналитик Ник Рейнольдс из Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне предупреждает: отсутствие крупных продвижений не означает неэффективность. Стратегия Москвы, по его мнению, направлена не на быструю победу, а на длительное истощение украинской армии и государства в целом.

Стало известно об активизации наступлений армии России по всему фронту

Как пояснил эксперт, речь идет о цели лишить противника ресурсов, ослабить его оборонные возможности, подорвать экономику и сломить волю к сопротивлению. Подобная линия поведения, как считают западные обозреватели, указывает на то, что Владимир Путин не опасается недовольства со стороны президента США, ранее пригрозившего России жесткими мерами в случае отсутствия готовности к мирному урегулированию.

Напомним, ранее сообщалось, что город Днепропетровск был превращен украинскими властями в главный логистический центр страны для обеспечения боевых действий на восточном фронте.