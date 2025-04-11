Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур обещал Владимиру Зеленскому сорвать мирный процесс по Украине. Об этом депутат написал на своей странице в одной из соцсетей.

По мнению Дубинского, Зеленский пытается затянуть заключение ресурсной сделки с США. Как заявил депутат, именно с этой целью Киев решил выделить 113,005 миллиона гривен (примерно 2,7 миллиона долларов) на консультантов в рамках подготовки к сделке.

В правительстве Украины сообщали, что консультанты должны будут помочь стране сформировать позицию по созданию совместного с США инвестиционного фонда «с учетом специфики законодательства США и Украины». До 15 апреля чиновники должны привлечь к работе экспертов по госдолгу и внешним займам.

«Все эти нанимания юристов и отправка в США третьесортных переговорщиков - нужны Зеленскому только для затягивания времени. Никаких других ходов у него нет», - заявил Дубинский.

По словам депутата, его источники в окружении Зеленского сообщили, что сейчас власти в Киеве надеются только на главу МИ-6 - якобы тот обещал им «сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней». Дубинский добавил, что с американской стороны переговоры с Зеленским уже не ведутся - Вашингтон ждет проведения выборов на Украине.

«Его [Зеленского - прим.ред.] <…> будут «сносить» сразу, когда такое решение будет принято в Вашингтоне. Срок не меняется - до 20 апреля», - подчеркнул депутат.

При этом Зеленский не может подписать договор о минералах с США, так как уже «передал все права на украинские недра» через Британию, утверждает Дубинский. Он добавил, что с помощью юристов Зеленский рассчитывает зайти в переговорах за срок 9 мая, и продлить военное положение еще на 90 дней.