Уиткофф привез в Россию требование Трампа о перемирии

Американский новостной веб-сайт Axios сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибывший сегодня в Санкт-Петербург, мог привезти требование Дональда Трампа по срокам перемирия.

Портал ссылается на неназванный источник, знакомый с ситуацией, который сказал, что Трамп требует от России прекращения огня на Украине к концу апреля. Если перемирие не будет достигнуто в этот срок, то Трамп "может ввести дополнительные санкции против России".

В сообщении говорится, что это могут быть меры через исполнительную власть или решение Конгресса.

Также издание напоминает слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что очень скоро, в течение нескольких недель, станет известно, "серьезно ли Россия настроена на мира или нет".

В тоже время накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по Украине есть прогресс.

"Мы надеемся, что мы довольно близки к заключению соглашения между Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - сказал он во время заседания кабинета министров.

Сегодня в Санкт-Петербурге спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже провел встречу со Стивом Уиткоффом. При этом Дмитриев встречался с ним на прошлой неделе в Вашингтоне.

Названа вероятная цель визита Уиткоффа в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин будет работать в Санкт-Петербурге. При этом он не стал подтверждать встречу Путина с Уиткоффом, отметив, что если это произойдет, то кремлевская пресс-служба сообщит дополнительно.