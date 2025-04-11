Соратник Порошенко* заявил об отсутствии жалости к погибшим украинцам

Экс-депутат от партии «Европейская солидарность» в Днепропетровской области Андрей Батюков заявил, что ему не жалко погибших гражданских, в том числе украинских детей, если их родители не служат в армии. Об этом Батюков написал на своей странице в одной из соцсетей.

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Батюков - соратник экс-президента Украины Петра Порошенко*. После депутатской работы Батюков присоединился к ВСУ. В одном из своих недавних постов бывший депутат заявил, что не испытывает жалости к гражданским.

«Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда гибнет их какое-то количество, я спрашиваю - у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?» - написал Батюков.

После этого экс-депутата раскритиковали подписчики. Они указали, что без работы гражданского населения невозможно обеспечивать нужды армии.

Однако на вопрос, не жалко ли ему хотя бы детей, Батюков ответил: «Если их родители уклонисты? Нет».

* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.