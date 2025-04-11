В Эстонии задержали следовавший в Россию танкер

Власти Эстонии 11 апреля задержали нефтяной танкер Kiwala, направлявшийся в Россию. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на главу эстонского МВД Игоря Таро.

По словам Таро, решение о задержании танкера было принято «на основании оценки рисков», а перед задержанием за судном длительное время велось наблюдение. Эстонский министр утверждает, что танкер ранее попадал под санкции.

По данным эстонских властей, судно Kiwala, следовавшее из порта Сикка в Индии в порт Усть-Луга в России, в момент задержания находилось в исключительной экономической зоне Эстонии. На судне не был вывешен флаг, на его борту находились 24 человека, капитан - из Китая, остальные члены экипажа, вероятно, из Мьянмы.

«Целью задержания является проверка документов и правового статуса судна. Задержание и проводимое расследование никак не связаны с повреждением критически важной инфраструктуры», - заявил командующий ВМС Эстонии Иво Вярк.

Таро подчеркнул, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии получил уведомление от коллег из ВМС, что для высадки на судно может потребоваться помощь полицейских. Однако вмешательства силовиков не потребовалось - судно подчинилось требованиям, экипаж не оказал сопротивления.

Сейчас судно стоит на якоре вблизи острова Аэгна в заливе Мууга. Танкер охраняется несколькими кораблями ВМС Эстонии.

В конце января полиция Норвегии задержала норвежское судно с российским экипажем, подозреваемое в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море. В полиции сообщали, что судно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. На следующий день судно отпустили - никаких доказательств его причастности к инциденту с кабелем обнаружено не было.