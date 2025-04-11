ЕС признал неспособность добиться гарантий безопасности Украины

Страны Европы не могут принять необходимые меры для обеспечения безопасности Украины. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее слова приводит британская газета The Guardian.

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«Нет», — ответила глава евродипломатии на вопрос представителей СМИ, есть ли ясность по поводу конкретных гарантий безопасности Украины.

Каллас отметила, что страны ЕС не имеют четкого понимания, как можно добиться прекращения огня без того, чтобы оказать давление на российскую сторону.

«Разные государства — члены имеют разные мнения, диалог все еще продолжается», — уточнила она.

До этого немецкое издание Welt писало, что президент Украины вряд ли сможет рассчитывать на Европу в будущем как на гаранта безопасности, на самом деле в ЕС собралась не «коалиция желающих», а «коалиция нежелающих».