Писториуса удивили жалобы Украины на качество немецкой военной техники

Жалобы Украины на недостаток военной техники от ФРГ вызвали удивление у министра обороны Германии Бориса Писториуса. Он заявил, что регулярно проводит контакты с украинскими партнерами, поэтому ему странно слышать подобные вещи от Киева.

«Я с удивлением воспринял эти сообщения, потому что мы регулярно общаемся с нашими украинскими партнерами», — заявил Писториус на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которая проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Его слова приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Он также подчеркнул, что ранее не сталкивался с жалобами на качество немецкой техники.

Помимо этого, министр объяснил, что отдельные случаи выхода техники из строя могут быть связаны с ее долгим использованием в условиях боевых действий. Писториус заявил, что обсудит возникшие вопросы с украинскими коллегами.

Ранее газета S?ddeutsche Zeitung со ссылкой на секретный доклад заместителя военного атташе в Киеве сообщила, что большинство военной техники, поставляемой Германией Украине, имеет серьезные недостатки в боевых условиях. Согласно отчету, основные проблемы заключаются в высокой стоимости боеприпасов и сложности ремонта техники на фронте. Однако есть исключения — самоходные зенитные установки Gepard, которые считаются наиболее эффективными, а также боевые машины пехоты Marder.