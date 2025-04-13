В Сербии сделали заявление об отношениях с Россией

Сербский вице-премьер Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает её как партнёра.

Политик поблагодарил правительство Российской Федерации и президента страны Владимира Путина за то, что страна никогда не вмешивались во внутренние вопросы Сербии.

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«Они воспринимают нас как партнёров и оставляют сербам самим выбирать свой собственный путь... И я благодарен за то уважение, которое вы проявляете к сербскому народу и к нашему праву на выбор», — подчеркнул Вулин.

Ранее он заявил, что Сербия ни под каким предлогом не станет запрещать российские СМИ.

Кроме того, по его словам, Сербия не откажется от признания вклада России в борьбу с нацизмом.