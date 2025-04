Новость, которая разнеслась по всем СМИ: принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом. На самом деле, удивляться не стоит, ведь младший сын короля Великобритании давно испытывает особую симпатию к Незалежной.

Как сообщили западные СМИ, британский принц Гарри посетил ортопедическую клинику во Львове, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие вооруженных сил Украины. В ходе визита принц Гарри также встретился с министром по делам ветеранов Украины Наталией Калмыковой. По информации СМИ, визит британского принца держался в секрете и стал известен широкой общественности только после его завершения.

О том, что принц Гарри поддерживает Украину, сообщалось и ранее. В марте 2022 года фонд герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл Archewell объявил о том, что пара сделала пожертвования многочисленным организациям, работающим на местах для поддержки украинцев. Кроме того, Меган и Гарри сообщили, что после 24 февраля помогают бороться с «дезинформацией и пропагандой» через коалицию украинских СМИ, в частности это The Kyiv Independent и Are We Europe.

Еще один проект, который тесно связывает Гарри и Украину – так называемся «Игры непокоренных». Это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе, которые проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца. Естественно, участникам из Украины на этих играх уделяется особое внимание. Даже во время визита в больницу во Львове он находился в сопровождении ветеранов боевых действий из «Игр непокорённых».

Так, во время проведения соревнований в Сети появилось видео, где младший сын короля Великобритании общается с дочерью украинского ветерана Александра Андрощука, который завоевал золотую медаль в сноубординге на соревнованиях. Герцог Сассекский дал автограф и сфотографировался в обнимку с девочкой. В другом ролике принц Гарри высказался в поддержку Украины.

«Все сообщество «Игр непокоренных» и весь мир поддерживают вас», — заявил член королевской семьи.

А после обмена военнопленными, в рамках которого на Украину вернулась националистка Юлия Паевская, принц Гарри позвонил ей и высказал слова поддержки.

«Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас», — сказала Паевская.

Перед началом СВО женщина тренировалась для соревнований на «Играх непокоренных» по плаванию, стрельбе из лука и пауэрлифтингу.

Однако не все верят в то, что принц Гарри действительно так уж сопереживает Киеву. Даже его «тайная» поездка во Львов встретилась с критикой со стороны украинцев.

«Приехал убедиться, что украинцы исправно умирают и калек достаточное количество?» - спрашивает пользователь. «Холопов пересчитывает», - подмечает Михаил. «Так тайно, что вот Телеграф не сдержался и напечатал, какой он молодец», - иронизирует Павел.

Это неудивительно, учитывая скандальную славу принца Гарри. Вполне возможно, что такими темпами скоро появятся его мемуары про «тайную» помощь Киеву, которая якобы определила весь ход боевых действий…