На Украине главу поликлиники выкинули в мусорный бак

В Житомирской области граждане, недовольные действиями заведующего местной поликлиникой, затолкали его в мусорный бак. Видео, на котором запечатлен этот момент, появилось в украинских Telegram-каналах.

Жители одного из районов Житомирской области вышли на митинг против реорганизации неврологического отделения поликлиники и увольнения работников. Митингующие заметили заведующего на парковке и подошли к нему, после чего несколько человек подняли его и затолкали в заранее подготовленный мусорный бак.

Мужчина смог выбраться оттуда с помощью сотрудников полиции. Митингующие в этот момент скандировали: «Позор!».

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