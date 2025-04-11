Названа вероятная цель визита Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог привезти в Россию личное послание Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. Как сообщает «КП», об этом заявил политолог Леонид Крутаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в Россию. СМИ сообщали, что он может встретиться с Путиным.

«Это прямое послание Трампа. Это контакт на уровне первых лиц, который нельзя доверить телефону даже. Вот что это означает», — прокомментировал приезд спецпосланника Крутаков.

Он отметил, что Россия продолжает отстаивать свою позицию, настаивая на обсуждении вопросов глобальной безопасности, а не только Украины. При этом политолог отметил, что Трамп не хочет идти на подобные переговоры. Два раунда контактов, по его мнению, закончились только обозначением взаимных позиций сторон.

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«Теперь Уиткофф летит то ли с ультиматумом, то ли с некими предложениями. То есть, в любом случае это личное послание, личный скрытый персональный контакт с Путиным и попытка найти точки соприкосновения или хотя бы обозначить какие-то тренды движения», — добавил Крутаков.

Ранее Axios сообщал, что предметом диалога между Путиным и Уиткоффом может быть прекращение огня на Украине.