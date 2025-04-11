Вулин заявил, что ему запретили въезд в ЕС

Сербский вице-премьер Александр Вулин сообщил, что в ЕС запретили ему въезд на территорию стран объединения.

«Никакой полемики не было по поводу той правды, которую я высказал. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза», — сказал он РИА Новости.

Политик пояснил, что таким образом в Брюсселе отреагировали на его заявления на конференции Европарламента

По словам Вулина, так Брюссель отреагировал на его заявления на конференции в Европарламенте. По его мнению, в ЕС полагает, что после введения мер он «перестанет говорить правду».

Ранее Вулин заявил, что Сербии пора перестать верить Европейскому союзу. Он подчеркнул, что Россия является прочным историческим союзником Сербии.