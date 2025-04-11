Политика Евросоюза последних трёх лет в отношении Украины провалилась, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе Анталийского дипломатического форума.

«Мы видим, что политика или политическая стратегия, которую Европейский союз проводил в течение последних трёх лет, полностью провалилась», — приводит ТАСС его ответ на вопрос журналистов.

Как считает Сийярто, такой политический подход ЕС нанёс огромный ущерб как европейскому народу, так и европейской экономике.

Сейчас, по мнению главы МИД Венгрии, европейские власти ещё больше заинтересованы в продолжении войны, чтобы расплатиться за последствия «своей очень плохой стратегии».

В Польше раскрыли, что Европа может сделать для России

Сийярто также добавил, что Будапешт и многие государства за пределами Европы заинтересованы в мирном урегулировании, чего нельзя сказать о самом ЕС.

«Мы вели переговоры с Россией в течение последних трёх лет по важным вопросам, и я думаю, что сохранение каналов связи открытыми является очень важным предварительным условием для мира», — подчеркнул министр, заключая, что Брюссель сейчас не будет идти на контакт с Москвой.

Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия никогда не поддержит членство Украины в НАТО.