В Британии заявили о способности России оставить страну без электричества

Россия может отключить электричество по всей территории Великобритании. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Британия зависит от обширной сети газопроводов, электрических кабелей и ветряных электростанций, но многие из них проложены по морскому дну и практически не защищены», — говорится в материале.

Издание отметило, что наиболее важным компонентом подводной инфраструктуры Британии является силовой кабель Viking Link. По словам журналистов, российские военные якобы могут его легко повредить, что приведет к отключению света на всей территории королевства.

Газета добавила, что особое опасение вызвало обнаружение российского океанографического судна «Янтарь» в районе пролегания кабеля.

В январе газета Express сообщила, что военные Великобритании готовы задерживать российские суда у побережья королевства. По данным издания, подобная мера может быть применена, если корабли совершают подозрительные действия, например, повреждают подводные трубопроводы и кабели.