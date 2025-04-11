Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что Тбилиси, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Москвой, старается взаимодействовать с российской стороной «в мирном и прагматичном» ключе. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что в августе 2008 года обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику, привели к ответным действиям Москвы и операции по «принуждению Грузии к миру». Операция завершилась признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. При этом в Тбилиси разорвали дипломатические отношения с Москвой и неоднократно заявляли, что вернут эти территории.

По словам Ираклия Кобахидзе, Грузия «всегда играла позитивную роль в установлении мира на Южном Кавказе».

«У нас мирное видение отношений с Россией. Мы придерживаемся очень мирного и прагматичного видения. У нас нет дипломатических отношений с Россией, но в то же время мы поддерживаем торговое партнерство», - подчеркнул политик на Анталийском дипломатическом форуме.

Ранее Кобахидзе отмечал, что «определенные представители украинской стороны» пытаются открыть в Грузии «второй фронт» против России. В частности, он указал на попытку провезти взрывчатку с территории Украины в РФ через Грузию. По мнению Кобахидзе, некие силы за пределами Грузии пытаются сделать страну «мишенью».