Лидеры государств - членов Евросоюза должны выбраться из "башни из слоновой кости" и по примеру США возобновить прямые контакты с Россией. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Антальском дипломатическом форуме в Турции.

Он отметил, что в последние годы Брюссель и Вашингтон открыто выражали недовольство по поводу стремления Будапешта сохранять связи с Москвой и Пекином.

"Нас спрашивали, зачем вы разговариваете с россиянами, зачем вы разговариваете с китайцами, зачем вы стали наблюдателями при Организации тюркских государств", - сказал глава МИД.

Он выразил надежду на то, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США такая практика прекратится и в мире "вновь откроются каналы коммуникации".

"Я бы предложил бюрократам в Брюсселе проявить уважение к другим, выбраться из башни из слоновой кости и забыть о том, что Европейский союз может действовать с позиций моральной ненависти. Такого быть не должно", - заявил Сийярто.

По его мнению, "сохранение открытыми каналов связи и диалога на основе взаимного уважения - единственный способ выйти из чрезвычайно непростой ситуации", которая сложилась сейчас в отношениях между разными странами.