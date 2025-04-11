Писториус призвал НАТО подготовиться к выводу войск США из Европы

Руководство Североатлантического альянса должно начать подготовку к тому, что Соединенные Штаты выведут свои воинские контингенты из стран Европы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Несколько недель назад я предложил своим коллегам по НАТО разработать дорожную карту", - рассказал он в интервью изданию Spiegel.

По словам министра, он еще два года назад пришел к убеждению, что Соединенные Штаты начнут пересматривать масштабы своего военного присутствия в Европе.

Сейчас, считает Писториус, Вашингтон уделяет повешенное внимание не Европе, а Ближнему Востоку и Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее телеканал NBC сообщил, что США могут вывести из Европы 10 тысяч своих военных. Подчеркивается, что речь идет о тех военнослужащих, которые прибыли в 2022 году в страны, граничащие с Украиной, по приказу Байдена.