Обзор иноСМИ: претензии Трампа на Запорожскую АЭС и слухи о разводе Обамы

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

© Zuma/TACC

Посол США на Украине уволилась из-за разногласий с Трампом

Американский посол на Украине Бриджит Бринк покинет свой пост из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа. Как сообщает Financial Times, отставка Бринк также произошла на фоне ухудшения ее рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это и не было причиной ее отказа от должности. Бринк - профессиональный дипломат, во время первого президентского срока Трампа она была назначена послом США в Словакии. Джо Байден, одержавший победу над Трампом в 2020 году, назначил Бринк послом на Украине.

Источники FT, знакомые с причинами отставки Бринк, заявили, что она подвергалась растущему давлению со стороны высокопоставленных чиновников администрации Трампа. Эти чиновники поставили под сомнение готовность посла поддержать их стратегию в отношении Украины. Газета обратила внимание, что Зеленский в последнее время публично критиковал Бринк за «слабую» поддержку Украины. После февральской ссоры между Трампом и Зеленским в Белом доме Бринк поддержала президента США в социальных сетях. Западные дипломаты в Киеве рассказали FT, что Бринк была важнейшей защитницей интересов Украины и на публике, и в частном порядке с первых недель конфликта. Однако после инаугурации Трампа посол изменила свою риторику и перестала критиковать Россию.

«Все хотят крупнейшую в Европе АЭС»

Власти США, стремящиеся к быстрому завершению конфликта на Украине, заинтересованы в контроле над Запорожской АЭС - президент Дональд Трамп воспринимает это как часть процесса возмещения американских инвестиций в оборону Украины, пишет The Washington Post. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, американское владение украинскими атомными станциями «обеспечило бы лучшую защиту этой инфраструктуры и поддержало бы энергетические потребности Украины».

WP подчеркнула, что эта идея не нравится властям Украины, которые хотели бы вернуть ЗАЭС себе, но самым большим препятствием для любых планов относительно станции остается самое очевидное: АЭС находится под контролем РФ на территории Запорожской области, ставшей новым российским регионом. В МИД России отмечали, что возвращение этой АЭС российской атомной промышленности - «давно установленный факт, который международному сообществу нужно просто признать». Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна, подчеркивают российские власти. The Washington Post отмечает, что стоимость Запорожской АЭС составляет «множество миллиардов». Ранее станция вырабатывала 20 процентов всей электроэнергии, необходимой Украине, и даже экспортировала электричество в Европу.

Британия задумалась об отправке войск на Украину на пять лет

Британия рассматривает возможность размещения своих сил на Украине на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками Киева, рассказала газета The Telegraph. Западные генералы считают, что размещение войск помогло бы обучить и восстановить украинскую армию, а также дать ей передышку. Согласно плану, франко-британские «силы успокоения» также предложат Украине помощь в защите неба и моря. Западные силы предлагается выводить из страны поэтапно - последние войска должны будут уйти примерно через пять лет, подчеркивает The Telegraph.

Часть западных чиновников считает, что союзники продвигаются слишком медленно, и их планы по отправке сил на Украину остаются неопределенными. Кроме того, некоторые страны выразили опасения по поводу отправки войск на Украину без поддержки США - президент Дональд Трамп до сих пор не дал никаких причин считать, что Штаты хотели бы участвовать в возможной миротворческой миссии каким-либо образом.

«Четы Обама больше нет... и не только из-за сплетен об отдельных спальнях»

Эпоха Обамы, возможно, закончилась - причем во многих отношениях, пишет британский таблоид Daily Mail. По версии газеты, несмотря на искусственное раздувание слухов о разводе Барака и Мишель Обамы, их политическая и культурная значимость достигла рекордно низкого уровня. Автор Daily Mail отметил, что слухи об «отдельных спальнях» Барака и Мишель циркулируют в Вашингтоне уже давно. Тем временем бывшая первая леди США «жалуется на свою жизнь, славу, богатство и мужа» в новом подкасте, но ей не удается заинтересовать аудиторию - подкаст Мишель Обамы занимает «удручающее» 34-е место на Spotify.

Автор статьи предположил, что именно поэтому Мишель продолжает подогревать слухи, «до тошноты» говоря о своем браке. По версии Daily Mail, Обама же пытается произвести впечатление «сентиментального и одинокого человека»: он появился без Мишель на похоронах Джимми Картера, а несколько дней назад был замечен в одиночестве во время прогулки. Похоже, что Обамы используют супружеские проблемы для хайпа, так как «больше ничего не работает», заявил автор статьи. На прошлой неделе экс-президент сделал странное признание о «глубоком дефиците» в своих отношениях с Мишель из-за того, что он «затащил» ее в Белый дом. По мнению автора статьи, одним из доказательств «низкого статуса» Обамы стало его предполагаемое несогласие с выдвижением Камалы Харрис на выборы президента США: несмотря на позицию Обамы, считавшегося «идеологическим лидером» демократов, к нему никто не прислушался.

«Тихая война Британии и США за контроль над Украиной»

В середине января Британия и Украина подписали соглашение о рассчитанном на сто лет партнерстве. Чуть больше месяца спустя, 27 февраля, президента США Дональд Трамп встретился с премьером Британии Киром Стармером в Белом доме. На следующий день, 28 февраля, произошло то, что СМИ окрестили «скандалом в Овальном кабинете», пишет Rebelión.

Некоторые журналисты назвали это «заслуженной публичной поркой» Зеленского и сочли ее импровизированной. Но, по версии Rebelión, более правдоподобная интерпретация указывает на «тихую войну» между США и Британией по поводу контроля над природными ресурсами и портами Украины. Автор статьи считает, что конфликт Вашингтона и Лондона начался именно в середине января, когда Зеленский «де-факто уступил» британцам минеральные богатства Украины. США подготовили для Украины другую сделку по ресурсам, которая предполагает, что американцы смогут блокировать продажу украинских ресурсов в Европу или Китай. Если это соглашение будет реализовано, США и Россия смогут решить энергетическую судьбу континента либо посредством транзита газа, либо посредством экспорта СПГ.