Черногория намерена стать членом ЕС к концу десятилетия

Газета.Ru

Черногория рассчитывает к 2029 году стать 29-м государством-членом Евросоюза. Об этом заявил президент страны Яков Милатович на Анталийском дипломатическом форуме (ADF), передает РИА Новости.

Черногория намерена стать членом ЕС к концу десятилетия
© РИА Новости

Малоатович назвал эту цель амбициозной, но реалистичной, потому что Подгорица уверена, что «Европа поняла очень четко, особенно после российской агрессии на Украину, что расширение ЕС связано с безопасностью европейского континента».

Он добавил, что история возможного присоединения Черногории к союзу может стать ролевой моделью для всех остальных стран-кандидатов.

Статус официальных кандидатов на вступление в ЕС имеют пять стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия.

Черногория официально подала заявку на вступление в ЕС 15 декабря 2008 года. В 2010 году она получила статус страны-кандидата. Спустя пять лет страна также стала членом НАТО.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз.

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