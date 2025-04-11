Черногория намерена стать членом ЕС к концу десятилетия

Черногория рассчитывает к 2029 году стать 29-м государством-членом Евросоюза. Об этом заявил президент страны Яков Милатович на Анталийском дипломатическом форуме (ADF), передает РИА Новости.

Малоатович назвал эту цель амбициозной, но реалистичной, потому что Подгорица уверена, что «Европа поняла очень четко, особенно после российской агрессии на Украину, что расширение ЕС связано с безопасностью европейского континента».

Он добавил, что история возможного присоединения Черногории к союзу может стать ролевой моделью для всех остальных стран-кандидатов.

Статус официальных кандидатов на вступление в ЕС имеют пять стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия.

Черногория официально подала заявку на вступление в ЕС 15 декабря 2008 года. В 2010 году она получила статус страны-кандидата. Спустя пять лет страна также стала членом НАТО.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз.